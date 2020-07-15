دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مجلس شوري حركة النهضة في تونس، الثلاثاء، "تبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم الحركة، عماد الخميري.

ويشكل قرار الحركة تحديًا للرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي أكد في وقت سابق أنه لم يجر مشاورات مع قوى سياسية في هذا الشأن، وإن "هذا من قبيل الافتراء".

وأعرب سعيد عن تمكسه بالفخفاخ، مُشددًا على قدم قوله بـ"ابتزاز أو مساومة أو العمل في غرف مغلقة أو المناورة"، حسب تعبيره.

تصريحات سعيد جاءت بعد إعلان حركة النهضة، الأحد الماضي، تكليفها لرئيسها راشد الغنوشي باجراء مشاورات مع الرئيس وأحزاب وقوى سياسية "للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة إلياس الفخفاخ الحالية".

ويوم الاثنين، قال رئيس الوزراء التونسي إنه يعتزم إجراء تعديل وزاري في الأيام المقبلة.

وتولى الفخفاخ رئاسة الحكومة في مايو أيار الماضي، فيما ترى حركة النهضة أن وزارته فقدت مصداقيتها بسبب شبهات تضارب المصالح تلاحقه.