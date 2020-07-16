دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت دار الإفتاء المصري، الأربعاء، مقطع فيديو تناول موضوع حكم مساندة الحاكم في الإسلام مؤكدة أنه "واجب شرعي"، ملقية الضوء على الأحاديث التي تهدف إلى تفريق الصف الوطني.

مساندة الحاكم واجب شرعي دار الإفتاء المصرية Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Wednesday, July 15, 2020

جاء ذلك في سلسلة تدوينات للإفتاء المصرية على صفحتها بفيسبوك، حيث قالت: "في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس شوهتها العصبية وأعمتها الانحيازيات.. بكل الحب والإخلاص والقوة ندعم بلدنا مصر.."

في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو... Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Wednesday, July 15, 2020

وفي تدوينة منفصلة قالت الإفتاء المصرية: "لن يضيع الله بلدا وعد كل قاصديه بأن يدخلوه آمنين.. اللهم احفظ مصر وشعبها ونيلها بحفظك الجميل".

"أدعم الدولة المصرية" شارك في حملة دار الإفتاء المصرية لدعم بلدنا الحبيبة مصر غير صورة بروفايلك على الفيس بوك اضغط على مفتاح (try it- جرب الآن) Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Wednesday, July 15, 2020

ودعت الإفتاء إلى دعم الدولة المصرية عبر تغيير صورة الحساب الشخصي، قائلة: "أدعم الدولة المصرية.. شارك في حملة دار الإفتاء المصرية لدعم بلدنا الحبيبة مصر.. غير صورة بروفايلك على الفيس بوك.."