مقتل "الرجل الأخضر" بمصر خلال محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر رجلا دهن نفسه باللون الأخضر حاملا سكينا خلال اشتباكات مع قوات الشرطة المصرية ومحاولته اقتحام مدينة الانتاج الإعلامي في القاهرة.

ونقلت بوابة الأهرام أن "أحد الأشخاص عاري الجسم من أعلى، ومطلى جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة، ومعه (2 قطعة سلاح أبيض) حاول دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، وعند قيام القوات بمنعه وإلقاء القبض عليه، قام بإصابة ضابط وأمين شرطة".

وأضافت الأهرام أن ذلك "دفع القوات لإطلاق النار عليه، ولقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى"، نقلا عن مصدر أمني.

وتداولت وسائل إعلام مصرية مقاطع فيديو من الاشتباك الذي جرى بين "الرجل الأخضر" وقوات الأمن، حيث ذكرت قناة صدى البلد أنه كان يصرخ "الله أكبر"، في الوقت الذي لا تتوافر فيه تفاصيل إضافية عن هوية المنفذ أو خلفيات محاولة الاقتحام.