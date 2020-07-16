الإمارات عن موعد إطلاق مسبار الأمل: مبدئيا بين 20 و22 يوليو الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن تحديد موعد مبدئي لإطلاق الصاروخ الذي سيحمل "مسبار الأمل" إلى المريخ، بين الـ20 والـ22 من يوليو/ تموز الجاري.

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه نظراً لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل".

جاء ذلك في تغريدة للوكالة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أنه نظراً لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل ’مسبار الأمل‘.. تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري اعتماداً على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينه".

تقرر مبدئياً أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري اعتماداً على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينه.

وكانت وكالة الفضاء الإماراتية قد أعلنت، الأربعاء، تأجيل موعد إطلاق الصاروخ الذي كان من المفترض أن يتم في الـ17 من يوليو الجاري نظرا للروق الجوية في جزيرة تانيغاشيما.

ويذكر أن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" تعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية في تاريخ الإمارات والمنطقة العربية. حيث يطمح المشروع لتوفير أول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وقد تم تصميم المسبار بشكل يسمح له بالدوران حول المريخ والقيام بدراسة ديناميكية عمل غلافه الجوي، وذلك عبر جمع بيانات على مدار اليوم وباختلاف المواسم ثم مقارنتها. وسيعمل المسبار من خلال ثلاثة أجهزة علمية صممت خصيصاً للمساهمة في تحفيف هذه الأهداف.