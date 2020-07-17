حمد بن جاسم يُعلق على حكم العدل الدولية بشأن قضية إغلاق المجال الجوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن الحديث عن عن حكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية إغلاق دول خليجية مجالها الجوي أمام الطيران القطري، أصبح بمثابة "تحصيل حاصل"، على حد تعبيره.

وكتب بن جاسم، عبر حسابه في تويتر، الجمعة: "أخيرًا صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني "ايكاو" نظر قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل".

وأضاف بن جاسم: "ألم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويُسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تئن من الوضع المالي والاجتماعي؟ فقد كان من الممكن أن تستثمر تلك المبالغ الكبيرة لإيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون".

وقال رئيس وزراء قطر الأسبق "من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة".

أو لم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تأن من الوضع المالي والاجتماعي؟ فقد كان من الممكن أن تستثمر تلك المبالغ الكبيرة لأيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون.

لكن بسبب غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين وضعف أو قلة المشاركة الشعبية فإنه يصدق في هذه الحالة القول إن "من أمن العقوبه أساء الأدب". وفوق ذلك فإن من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة.

ويوم الثلاثاء، رفضت محكمة العدل الدولية طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي في 2018.

وفي 5 يونيو حزيران 2017، قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر، مُتهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفيته الدوحة.

وجاء قطع العلاقات مصحوبًا بإغلاق الحدود مع قطر، ومنعها من استخدام المجال الجوي للدول الأربع.