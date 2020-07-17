دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شبكة "نت بلوكس"، المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت، إن السلطات الإيرانية قطعت إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت بشكل كلي، تزامنا مع تظاهرات اندلعت في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد)، مساء الخميس.

وأكدت "نت بلوكس"، عبر حسابها في تويتر، أن "قيود الإنترنت مفروضة في خوزستان، جنوب غرب إيران من الساعة 10 مساءً (بالتوقيت المحلي)".

وأوضحت "نت بلوكس" أن بياناتها تُظهر "اختلالًا كليًا وجزئيًا يختلف باختلاف مُزود الخدمة، وسط الاحتجاجات المناهضة للحكومة"، لافتة أن الانقطاع مازال مُستمرًا.

Confirmed: Internet restrictions are in place in #Khuzestan Province, southwest #Iran from 10 p.m. local time; real-time network data show total (pictured) and partial disruptions varying by provider amid anti-government protests; incident ongoing #IranProtests 📉 https://t.co/UzhsERVj5i

وتتألف شبكة نت بلوكس من مجموعة مُستقلة من منظمات المجتمع المدني الدولية المعنية بالحقوق الرقمية.

يأتي هذا فيما أظهرت لقطات مصورة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية، لم يتسن لـCNN التحقق من صحتها، جانبًا من احتجاجات في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان.

وخلال الاحتجاجات، ردد متظاهرون هتافات مناهضة للنظام الإيراني، وأخرى تطالب بوقف أحكام الإعدام.

ويوم الثلاثاء، نشط وسم #إعدام_نكنيد أو "لا تعدم"، بعدما أيدت المحكمة العليا في إيران، أحكامًا بالإعدام في حق 3 متظاهرين، شاركوا في احتجاجات دامية ضد ارتفاع أسعار الوقود خلال نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وحينها، أبلغت شبكة "نت بلوكس" عن انقطاعات مماثلة عرقلة قدرة المستخدمين على الوصول إلى شبكة الإنترنت.