صحة أمير الكويت صباح الصباح تتصدر تويتر.. ورئيس مجلس الأمة يطمئن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدر موضوع صحة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصابح، أبرز المواضيع التي يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والمنطقة، صباح الجمعة.

ماكو إلا العافية .. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس،،، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا،، والدنا بخير وصحة وعافية،، -١ https://t.co/yMRlUKgD3G

رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، نشر سلسلة تغريدات بعد لقائه بأمير البلاد، حيث قال: "ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية.."

والاسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الامين 🙏🏻 -٢ https://t.co/YRUSdeSsqf

وتابع في تغريدة منفصلة ناشرا صورة مع أمير الكويت، معقبا بتعليق: "والاسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الأمين".

دعواتنا لله لوالدنا سمو الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح حفظه الله بنجاح الفحوصات الطبية الروتينية وأن يكون دائما بصحة وعافية ليكون في خدمة شعبه وقضايا أمته .. https://t.co/nUpBG5gboQ

ووسط التفاعل على وسم حمل اسم أمير الكويت، نشر النائب السابق، وليد الطبطبائي تغريدة بصورة تجمعه بالشيخ صباح قائلا: "دعواتنا لله لوالدنا سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله بنجاح الفحوصات الطبية الروتينية وأن يكون دائما بصحة وعافية ليكون في خدمة شعبه وقضايا أمته.."