وحدة الخليج والتهديدات الإقليمية بمكالمة بين بومبيو ووزير خارجية قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، تطرقا فيها لعدة مواضيع إقليمية ودولية.

Good to speak with Qatar’s Deputy Prime Minister bin Abdulrahman Al Thani. I thanked him for Qatar’s support in facilitating the intra-Afghan talks, and we discussed the importance of countering regional threats, Gulf unity, and advancing regional prosperity and stability.

مايك بومبيو نشر تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، حول الاتصال، قائلا: "حديث جيد مع نائب رئيس الوزراء القطري، بن عبدالرحمن آل ثاني، شكرته على الدعم القطري في تسهيل الحوار الأفغاني، وناقشنا أهمية مجابهة التهديدات الإقليمية والوحدة الخليجية والمضي قدما في ازدهار واستقرار المنطقة".

من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الاتصال الذي أجراه الوزير مع نظيره الأمريكي تناول "استعراض علاقات التعاون الثنائي وآخر مستجدات المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويشار على أن هذا الاتصال يأتي في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (بالإضافة إلى مصر) من جهة أخرى ودخلت عامها الرابع في يونيو/حزيران الماضي.