دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN) -- أعلن الديوان الأميري الكويتي صدور أمر أميري بتفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد مؤقتا، وذلك بعد دخول الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية السبت.

وقال وزير الديوان الأميري: "صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكان قد أعلن الديوان الأميري عن دخول أمير البلاد إلى المستشفى ظهر السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وفقا لما نقلته كونا.

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا بأمير الكويت اطمأن فيه عن صحته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت اطمأن خلاله على صحته.