دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اتصالا هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمصر العربية، الفريق أول محمد زكي، بحث خلالها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة".

وأضافت الوكالة السعودية أن "نائب وزير الدفاع ووزير الدفاع بجمهورية مصر العربية أكدا حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، مضيفًا في لقائه بقادة القبائل الليبية في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، أن مصر لن تسمح بأن تتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين والخارجين على القانون، وإن تطلب ذلك تدخلًا مباشرًا من مصر.