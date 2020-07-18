في مواجهة أرمينيا.. تركيا: صناعاتنا العسكرية تحت تصرف أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت تركيا، الجمعة، استعدادها لوضع إمكانات صناعاتها العسكرية "تحت تصرف" أذربيجان، في ضوء صدامها الأخير مع أرمينيا.

وأشارت وكالة أنباء الأناضول إلى ما كتبه رئيس قطاع الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، عبر حسابه في تويتر، الجمعة، وحديثه عن لقائه في أنقرة مع قائد الجيش في جمهورية نخجوان (ذاتية الحكم بأذربيجان)، كرم مصطفييف، ونائب وزير الدفاع وقائد القوات الجوية الأذري، رامز طاهروف.

وقال دمير: "صناعاتنا الدفاعية بكل خبراتها وتقنياتها وقدراتها وأنظمتها الحربية الإلكترونية هي دائمًا تحت تصرف أذربيجان"، لافتا إلى أنظمة جديدة وصيانة وتدريب ستقدمها أنقرة إلى باكو.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،إن بلاده لن تتردد أبدًا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان، ذات الأغلبية التركية المسلمة.

وتحتفظ تركيا وأرمينيا بحالة من العداء التاريخي على وقع أعمال قتل واسعة ضد الأرمن حدثت ما بين عامي 1915 و1917، إبان الحرب العالمية الأولى.

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا، اللتان خضعنا للحكم السوفياتي، الاتهامات حول من بدأ القصف في الأيام الأخيرة، فيما سقطط عدد من القتلى في الجانبين في إقليم قره باغ، الذي تقول باكو إن يريفان تحتله منذ 1992، بعد حرب وقعت بينهما آنذاك.