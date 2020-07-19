حزن سلمان العودة على زوجته وابنه لا يتوقف.. ومقال تذكر أيام السجن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد نجل الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، الأحد، نشر تفاصيل لقاء جمع والده بالملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميرا للرياض.

ونشر العودة مقطع فيديو من مقابلة أجراها والده سابقا مع قناة "روتانا" السعودية، وقال فيها إنه التقى الملك سلمان عندما كان أميرا واقترح عليه بعض الأفكار.

ويضيف الداعية السعودي في المقطع قائلا: "قال لي اكتبها وأكد علي أن أكتبها فكتبتها وأرسلت له في 7 صفحات واتصل بي من الغد وقال لي: في الحقيقة كلامك جيد وأنا أرسلت الخطاب الذي كتبته إلى خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان والأمير نايف رحمهم الله".

ويختم العودة قصة هذا اللقاء بينه وبين الملك سلمان بالقول إن الثاني قال له: "لو أنا مسؤول هذا كان سيكون جزءا من مشروعي"، على حد تعبيره.

وكان على رأس الأمراء الذين يتواصلون مع والدي #سلمان_العودة ويطلبون النصيحة الأمير سلمان الذي أصبح ملكا، وطلب رؤية الوالد للإصلاح منذ ٢٠١٠م، وقال لوالدي بالحرف الواحد "إذا أصبحت يوماً مسؤولا [يعني أصلحت ملكاً] فسيكون هذا جزءاً من مشروعي.." فإذا كان الأخذ بنصيحة الوالد جريمة...! https://t.co/1VBDevyHWN

وعلق عبدالله العودة على المقطع الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " وكان على رأس الأمراء الذين يتواصلون مع والدي سلمان العودة ويطلبون النصيحة الأمير سلمان الذي أصبح ملكا، وطلب رؤية الوالد للإصلاح منذ ٢٠١٠م، وقال لوالدي بالحرف الواحد "إذا أصبحت يوماً مسؤولا [يعني أصلحت ملكاً] فسيكون هذا جزءاً من مشروعي..""، حسب تعبيره.

ثم ختم عبدالله العودة قائلا في تغريدته: " فإذا كان الأخذ بنصيحة الوالد جريمة...!"، حسب قوله، في إشارة إلى اعتقال والده.

يذكر أن سلمان العودة اعتُقل، البالغ من العمر 63 عاما، عام 2017، تطالب جهات حقوقية عدة السلطات السعودية بالإفراج عنه.