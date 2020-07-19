بعد أن قرر تحويله إلى مسجد.. أردوغان ينشر صورا له من داخل "آيا صوفيا"

ماذا سيحدث للفسيفساء واللوحات المسيحية داخل آيا صوفيا بعد تحويلها الى مسجد؟

بعد تحويله إلى مسجد.. تاريخ آيا صوفيا من العهد البيزنطي إلى تركيا الحديثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، داخل متحف "آيا صوفيا" الذي كان قد أصدر أمرا بتحويله إلى مسجد الأسبوع المنصرم.

ونشر أردوغان صورا له داخل المتحف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليها بكلمتي: "آيا صوفيا".

آيا صوفيا https://t.co/Ki9OWjZcP1

وكان قد قرر الرئيس التركي إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1034 والقاضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، وأعلن أنه سيُفتح أمام المصلين ابتداء من 24 يوليو/تموز الجاري لتُقام فيه أول صلاة جمعة.

وأثار قرار أردوغان ردود فعل غاضبة من جانب دول أوروبية عدة، في حين رحبت بها عدد من الهيئات والشخصيات الدينية الإسلامية في العالم العربي كان على رأسها مفتي سلطنة عُمان.