سلسلة متواصلة في إيران.. انفجار بمحطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان الإيرانية انفجارا، دون تسجيل إصابات بشرية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الأحد.

ونقلت الوكالة تصريحات للمدير العام لشركة الكهرباء في المحافظة أكد خلالها أن انفجارا في محول قديم في المحطة أسفر عن الحادثة.

ويبلغ عمر محطة توليد الطاقة الحرارية في أصفهان 50 عاما وهي أقدم محطة لتوليد الطاقة في المحافظة وتنتج 500 ميغاوات من الكهرباء، وفقا لإرنا.

ومنذ 27 يونيو/حزيران هزت 4 انفجارات إيران، أحدها كان في محطة للغاز في مدينة الأحواز جنوب غربي البلاد وآخر في طهران بمنشأة طبية راح ضحيته 19 شخصا كما أُصيب 14 شخصا بانفجار في منشأة نطنز النووية بالإضافة إلى تفجير أصفهان الأخير.