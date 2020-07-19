دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يدخل قرار منع الدخول للمشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة لمناسك الحج 2020 وسط إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

#الأمن_العام: يُعاقب كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى #المشاعر_المقدسة ( منى وعرفات ومزدلفة ) بدون تصريح ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة .. بغرامة مالية 10 آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة. https://t.co/Yp4p6yIzp7

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءً من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وكانت إمارة مكة المكرمة بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، قد حددت مجموعة من الضوابط شملت أمور التعقيم وحركة الحجاج ما بين وداخل المشاعر المقدسة، وبموجب الضوابط، منع زيادة عدد الركاب داخل كل حافلة، طوال الانتقالات بين المشاعر المقدسة، عن 50% من إجمالي طاقتها الاستيعابية للحافلة.

ومن أبرز من تضمنته الضوابط بالنسبة لوجود الحجاج بالحرم المكي، فإنه تقرر منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.