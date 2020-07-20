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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف بلاده تجاه الملف الليبي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، والذي أعرب عن تفهمه لـ"الشواغل" المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، وذلك في اتصال هاتفين جمع الرئيسين الإثنين، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن اركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الاوضاع الامنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتي باتت تداعيات الازمة تؤثر على الامن والاستقرار الاقليمي بأسره".

من جانبه، أعرب ترامب عن تفهمه لـ"الشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

"السيد الرئيس يبحث هاتفياً مع الرئيس الامريكي تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة". "أجرى السيد الرئيس عبد... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Monday, July 20, 2020

ويعقد البرلمان المصري الإثنين جلسة سرية لمنح التفويض للرئيس من أجل التدخل عسكريا في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين تناولا ملف سد النهضة أيضا إلى جانب الأزمة الليبية و"تبادلا الرؤى" بشأن تطورات هذه القضية.