دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود موسوي مجد، المتهم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA والموساد الإسرائيلي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

وقال الناطق باسم القضاء الإيراني غلام إسماعيلي، بحسب وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية في إيران، إن "الجاسوس الذي جرى إعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع اسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعن عمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية CIA".

وكشفت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، أن المتهم بالتجسس والذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، "سرب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني في يناير كانون الثاني الماضي، ولا علاقة له باغتيال سليماني".

وقتل قاسم سليماني في 3 يناير كانون الثاني الماضي 2020، في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد، وأسفر الهجوم كذلك عن مقتل عدد من قيادات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.