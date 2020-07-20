دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة، والتي كانت مقررة، الاثنين، إلى ما بعد خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى، التي دخلها، في وقت سابق من صباح الاثنين، لإجراء بعد الفحوصات الطبية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس.

وقال وزير الخارجية السعودي، في تغريدة له، الاثنين، إن المملكة "تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، إن العراق "يمثل بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع".

يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي،وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع

كان رئيس الوزراء العراقي، استقبل في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فيما كان يعتزم زيارة السعودية، الاثنين، في أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في مايو أيار الماضي، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ودخل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستشفى في العاصمة الرياض، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بحسب بيان للديوان الملكي في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان مقتضب للديوان الملكي، صباح الاثنين، قوله إن الملك سلمان بن عبدالعزيز "دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".