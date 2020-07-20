المحكمة العُليا في السعودية تُحدد يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن الخميس الموافق 30 يوليو/تموز الجاري سيكون يوم الوقوف بعرفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المحكمة العُليا أن الثلاثاء الموافق 21 يوليو/تموز الجاري سيكون المتمم للثلاثين من شهر ذي القعدة.

وأشارت المحكمة العُليا السعودية إلى أن الخميس الموافق 30 يوليو/تموز سيكون يوم الوقوف بعرفة.

ويأتي يوم الوقوف بعرفة قبل يوم واحد من عيد الأضحى، ما يعني أن العيد سيكون الجمعة الموافق 31 يوليو/تموز الجاري.