دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#صالح_الشيحي" تويتر في المملكة العربية ليل الأحد-الإثنين، بعد الأنباء عن وفاة الكاتب السعودي، بآلاف التغريدات من معارضين وموالين سعوديين ينعون الشيحي، الذي أطلقت السلطات السعودية سراحه قبل حوالي شهرين.

وذكرت وسائل إعلام سعودية محلية، بينها صحيفة "الرياض" وموقع "سبق"، أن الشيحي توفي إثر "إصابته بفيروس كورونا منذ 3 أسابيع"، بينما تحدث معارضون سعوديون عن تدهور حالته الصحية منذ أن كان في السجن.

وكانت السلطات السعودية أطلقت سراح الشيحي في مايو/ آيار الماضي، وظهرت تغريدة واحدة على حساب الشيحي عبر تويتر بمناسبة شهر رمضان، تحمل دعاء للسعودية وشعبها تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان الشهري قد تم اعتقاله مطلع عام 2018 بعد حديثه عن انتشار الفساد في مؤسسات سعودية كبرى وصدر ضده حكم بالسجن.

السلام عليكم.. مساء الخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، حفظ الله بلادنا الغالية، وشعبنا الكريم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - يحفظهما الله - وكل عام وأنتم بخير #صالح_الشيحي

الفيديو الذي تسبب باعتقال #صالح_الشيحي ثم وفاته رحمه الله💔 جريمته هي أنه كان صادقاً، لم يُجامل الفاسدين، ولم يُغطِّي على فسادهم. https://t.co/qsu8Mz1XNw

وشبه بعض المعارضين السعوديين وفاة الشيحي بقضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، واعتبروا أن حياة "معتقلي الرأي" في السجون السعودية مهددة.

رحم الله #صالح_الشيحي الذي قضى نحبه اليوم..عقب خروجه من السجن رحم الله عبدالله الحامد الذي مات على أرض الزنزانة بسبب الإهمال الطبي رحم الله جمال خاشقجي الذي قتلوه في القنصلية.. "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدّلوا تبديلا" كل العزاء للوطن ولأهله ومحبيه ورزقنا الصبر

ما زلت مفجوعة بوفاة #صالح_الشيحي رحمه الله رحمة واسعة وربط على قلوب أهله. دخل السجن لممارسته الصحافة وكان بكامل صحته. وخرج من السجن من اسابيع ليموت عند اهله ويتخلص الجاني من مسؤولية قتله. اتمنى من كل قلبي ان اسمع تكذيبا لخبر وفاته. يارب ما هذه السجون؟ يارب احمي عبادك من الظلم https://t.co/6dpNXm7w35

شهيدا الكلمة الحرة. #جمال_خاشقجي #صالح_الشيحي إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/pL4fqU3EmS

كما أعادت الباحثة التركية خديجة جنكيز، التي كانت مخطوبة لخاشقجي قبل مقتله، نشر تغريدة له يتحدث فيها عن اعتقال الشيحي، وقالت جنكيز إن "كنت ناقدا وطنيا شرسا فنهايتك السجن أو الموت البطي مثل صالح الشيحي، وإن كنت ناقدا وطنيا معقولا مؤدبا نهايتك القتل مثل جمال خاشقجي".

رحمكم الله رحمة واسعة https://t.co/mFbA2f5lj7

إن كنت ناقدا وطنيا شرسا فنهايتك السجن أو الموت البطي مثل #صالح_الشيحي إن كنت ناقدا وطنيا معقولا مؤدبا نهايتك القتل مثل #جمال_خاشقجي https://t.co/V3DoyI3ghB

في الوقت نفسه، شارك العديد من الشخصيات السعودية البارزة الموالية للسلطة في نعي الكاتب صالح الشيحي، ومن بينهم بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، والأمير سطام بن خالد آل سعود، بالإضافة إلى العديد من الكتاب والإعلاميين والمغردين السعوديين.

رحم الله أخي الأستاذ #صالح_الشيحي أسأل المولى أن يتغمده برحمته، ويسكنه جناته. جبر الله قلوب أهله ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/6FPUGU56ps

انا لله وانا اليه راجعون أسأل المولى أن يرحمه ، ويسكنه فسيح جناته. #صالح_الشيحي https://t.co/lHmol0axek

أحسنوا لمن تحبون فوالله إن الشوق بعد الموت لا يطاق أبداً، لكن إن الله مع الصابرين. الي جنات الخلد ياصديقي واخي وحبيبي #صالح_الشيحي https://t.co/xV5xmoNqOd

٠ رحمك الله وغفر لك وغسلك بالماء والثلج والبرد.. أحر التعازي لذوي الفقيد #صالح_الشيحي ومحبيه.. ٠

رحم الله الأخ العزيز #صالح_الشيحي واسكنه فسيح جناته.. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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