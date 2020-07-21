رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة للسيسي وحمدوك حول ملء خزان سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن تقديره لكل من نظيره السوداني، عبدالله حمدوك والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على التفاهم المشترك لاستمرار المفاوضات حول قواعد ملء خزان سد النهضة وذلك في أعقاب القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت الثلاثاء.

وقال أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اجتماع مثمر حول مشروع سد النهضة الذي نظمه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في إطار المساعي لتقوية الحلول بين الدول الأفريقية للمشاكل التي تواجهها".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "أعبر عن تقديري لشقيقي عبدالله حمدوك وعبدالفتاح السيسي على التفاهم المشترك الذي توصلنا حول مواصلة النقاشات التقنية بشأن الملء".

Fruitful meeting on the #GERD facilitated by @CyrilRamaphosa in the endeavors to strengthen African Solutions to African Problems. I appreciate my brothers @SudanPMHamdok & @AlsisiOfficial for common understanding reached on continuing technical discussions on filling. https://t.co/tgcnSj8HYq

وكانت قد نقلت وسائل إعلام مصرية مقربة من الحكومة أنباء عن تصريحات لآبي أحمد قال فيها إن إثيوبيا أكملت المرحلة الأولى من ملء خزان السد.