أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اختُطفت ناشطة ألمانية من قبل مسلحين مجهولي الهوية في قلب العاصمة العراقية، بغداد، الإثنين، وفقا لما ذكره عضو المفوضية العُليا لشؤون حقوق الإنسان في العراق، أكرم البياتي، عبر موقع تويتر.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها أنشأت لجانا للتحقيق في ملابسات اختفاء الناشطة الألمانية، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة، خالد المُحنا لـCNN.

وأوضح المُحنا قائلا: "تشرف وزارة الداخلية بنفسها على التحقيقات الجارية، ولا نملك تفاصيل جديدة حتى الآن"، حسب قوله.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الألمانية لـCNN الثلاثاء إن الوزارة اجتمعت مع فريق الأزمات لكنها لن تعلق على الحادثة علنا مراعاة للمتأثرين بها.

ووُلدت هيلا ميفس، التي تعمل كمصممة فنون، في العاصمة الألمانية برلين، ويتصل عملها بمعهد "غوتة" في بغداد، والتي عاشت فيها لسنوات عدة، كما أنها مؤسسة مشروع "تركيب"، وهو مشروع للفنون الشاملة يهدف إلى دعم أعمال الفنانين العراقيين الشباب.

وقال صديق مقرب من الناشطة الألمانية لـCNN: "اختُطفت بينما كانت تقود دراجاتها الهوائية في شارع أبو النواس في وسط بغداد، اقتربت منها سيارة وأجبرها عدد من المسلحين الملثمين على الدخول إلى السيارة".