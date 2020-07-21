دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد وزيرا الدفاع التركي والقطري، إضافة لوزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، اجتماعًا مشتركًا في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، عبر حسابها في تويتر، الاثنين، إن الوزير خالد العطية اجتمع مع نظيره التركي خلوصي أكار، ووزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يجتمع مع وزير الدفاع التركي ووزير الداخلية الليبي https://t.co/3hdRw2NBQH

ونشرت الدفاع القطرية صورًا تجمع الوزراء الثلاثة، مُشيرة إلى أن العطية ناقش مع باشاغا "آخر المستجدات على الساحة الليبية"، مثلما بحث مع أكار العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل المزيد من التفاصيل حول طبيعة الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع الثلاثي.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الداخلية الليبي https://t.co/VuMzliRYPg

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع التركي https://t.co/NjaTXhJ7Er

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أدلى بتصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، عقب لقائه العطية وباشاغا في أنقرة.

وقتها، دعا أكار إلى قطع الدعم عن قائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، قائلا إنه المساعدات المُقدمة إليه تعرقل "جهود إرساء السلام ووحدة الأراضي الليبية".

وأكد أكار استمرار أنشطة بلاده في ليبيا بالتعاون مع حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس، لافتا أن أنشطة بلاده في ليبيا تأتي في "مجال التدريب والتعاون".

وأكد أكار أن "الاستشارات العسكرية (من تركيا إلى الوفاق) مُستمرة".

وجاء اجتماع وزراء قطر وتركيا وليبيا تزامنا مع موافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات في مهام قتالية خارج حدود البلاد غربًا (ليبيا). كما فوَض المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري".

وفي الأيام الأخيرة، أرسلت حكومة الوفاق تعزيزات عسكرية إلى الخطوط الأمامية في نطاق سرت (منتصف الساحل الليبي)، التي حذَر السيسي من تخطيها وقاعدة الجفرة الجوية.

وتخضع سرت والجفرة تحت سيطرة قوات حفتر.