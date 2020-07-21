عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء، عن بدء الفتح التدريجي لحركة السفر والملاحة الجوية خلال النصف الأول من شهر آب/أغسطس المقبل، وفق متطلبات ومعايير وقائية شاملة، كما أعلنت عن بدء تسيير الرحلات كمرحلة أولى تجريبية لقائمة الدول الخضراء مشمولة بـ 22 دولة، والتي يشابه الوضع الوبائي لها الأردن أو أفضل منه.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، أمجد العضايلة الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إن الأردن أوقف حركة المسافرين منذ 17 آذار/مارس المنصرم، كإجراء احترازي لحماية الأردنيين من عدوى فيروس كورونا القادمة من الخارج، وإن إعلان فتح المطارات "التدريجي" يأتي كخطوة إضافية في مجال الحفاظ على المستوى الوبائي في المملكة والتعامل مع جائحة كورونا.

وأكد العضايلة أن عملية الفتح التدريجي للمطارات، استندت إلى محورين، الأول هو تحديد الدول التي يمكن السفر منها وإليها في هذه المرحلة وفق نظام لتصنيف الحالة الوبائية لها، قائلا إنه نقطة الانطلاق في منظومة العمل هذه، والدول الصفراء التي يتطلب السفر منها وإليها المزيد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى الدول الحمراء التي يخضع السفر منها وإليها لمتطلبات صحية ووقائية إضافية.

و أشار العضايلة إلى أن المحور الثاني يرتبط بمجموعة إجراءات صحية ووقائية وتنظيمية تحكم المسافر والزائر، من لحظة بدء التحضير للسفر للحظة الوصول للأردن ومغادرة المطار، فيما بيّن أن آلية فتح المطارات وحركة السفر، هي خطوة أولى وضرورية تسمح بالبدء بتنسيق ثنائي مع دول القائمة الخضراء لتسيير الرحلات من وإلى الأردن، منوها إلى أن "الأولوية" ستكون في السفر للأردنيين والزائرين من قائمة الدول الخضراء، كمرحلة أولى تجريبية تخضع للتقييم".

وأكد أن الحكومة ستعمل على تسيير الرحلات خلال النصف الأول من آب القادم، مع استكمال التنسيق الثنائي مع تلك الدول وتأكيد موافقاتها وفقا للإجراءات المتبعة.

ولفت إلى أن عودة الأردنيين هي دائماً أولوية الحكومة، وأن إعلان اليوم سيتيح للأردنيين المتواجدين في دول القائمة الخضراء العودة للأردن بيسر أكبر، وتحديداً الدول الخضراء التي بينها وبين الأردن رحلات مباشرة.

وفيما بين أن هذه الآلية ستخضع للتقييم المستمر، رجح من جهته وزير النقل الأردني خالد سيف، إن الرحلات من وإلى الدول الخضراء ستبدأ في الأسبوع الاول من شهر آب/ اغسطس، وأن ذلك يعتمد على جاهزية تلك الدول.

وعن الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول الخضراء، ستتضمن إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة، بحسب الوزير سيف، وتقديم إثبات إقامة لمدة 14 يوما من بلد القدوم، فيما أشار إلى أنه يتوجب عند الوصول إلى المطار ، إجراء فحص PCR على أن ينتظر المسافر ظهور النتائج بخلوه من الاصابة لمغادرة المطار.

كما أوضح الوزير سيف خلال المؤتمر، إنه سيطلب من المسافر للأردن عند السفر إبراز الـ QR CODR وإظهار فحص الـ PCR، إضافة إلى احتمالية طلب تقديم تعهد خطي بأنه قد مكث 14 يوماً في الدول الخضراء .

وتشمل قائمة الدول الخضراء التي أعلنت عنها الحكومة، النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك، وإستونيا وجرينلاد، وآيسلندا وإيرلندا، وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج، وسويسرا وتايوان وليتوانيا ومالطا وجورجيا وماليزيا وتايلند.