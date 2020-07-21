دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات العُمانية، الثلاثاء، فرض الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، لمدة أسبوعين ابتداء من السبت المقبل الموافق 25 يوليو/ تموز الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، بسبب استمرار زيادة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، وفقا لما نقله موقع البوابة الإعلامية التابع لوزارة الإعلام العمانية.

كما قررت اللجنة منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال تلك المدة من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وأكدت اللجنة على استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 69 ألفا و887 مصابا، وتسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 337 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 46 ألفا و608 أشخاص.