دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التقى خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد العالي للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في أحد أول اللقاءات بين قادة الدول العربية منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) خبرا كشفت فيه أن القائدين بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وتطرق العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي للتداعيات "الخطيرة" لخطوة الحكومة الإسرائيلية بشأن ضم أراض من الضفة الغربية واعتبرا أن الخطة الإسرائيلية مخالفة للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن ما سيسفر عن تقويض جهود السلام، وفقا لوام.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن "وحدة ‏الصف العربي وتعزيز الأمن العربي هي مصلحة مشتركة لمواجهة طبيعة التدخلات والمخاطر التي تهدد أمن العديد من الدول العربية وسيادتها"، حسبما ذكرت الوكالة.

من جانبه، جدد العاهل الأردني التأكيد على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران / يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، على حد تعبيره.