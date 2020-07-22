الجيش المصري يعلن إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء.. ومقتل 18 من منفذيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري إحباطه هجوم إرهابي ضد أحد نقاطه الأمنية في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، الثلاثاء.

وقال بيان للجيش المصري، إن 4 عربات اُستخدمت في الهجوم، 3 منها كانت مُفخخة، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن مقتل 18 من منفذي الهجوم، بينما قُتل من 2 من أفراد الجيش وأصيب 4 آخرين.

وتحت غطاء جوي، طاردت قوات تأمين الارتكاز الأمني مُنفذي الهجوم داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، بحسب البيان.

#المتحدث_العسكرى : إحباط هجوم إرهابى ف شمال سيناء ... https://t.co/eqFOb20rsV

وقبل ساعات، جرى تداول مقاطع فيديو منسوبة للمواجهات، التي وقعت قرب قرية رابعة في نطاق مركز بئر العبد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كانت جامعة سيناء قد دعت عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، طلابها في فرعي القنطرة والعريش بالمبيت في السكن الجامعي، نظرًا لإغلاق الطرق، وذلك دون أن توضح إذا ما كان ذلك مرتبطًا بالأحداث في بئر العبد.