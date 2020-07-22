دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر التلفزيون الإثيوبي لقطات للحظات ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد الإعلان عن المرحلة الأولى من عملية الملء الثلاثاء، على خلفية عقد قمة أفريقية مصغرة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.

وبث التلفزيون الإثيوبي الرسمي تقريرا حول ملء خزان السد عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وتحدث عن أن المفاوضات بين الدول الثلاث كانت مثمرة.

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد، وذلك في أعقاب انتهاء القمة الأفريقية المصغرة التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي وأكد خلالها رئيس حكومة إثيوبيا على إصراره على الخروج من المفاوضات وجميع الأطراف رابحة.

Press release on the follow-up Extraordinary Meeting of the Bureau of the African Union Assembly on the #GERD. https://t.co/TdhLEnz49l

من جانبه، اثار وزير الخارجية الإثيوبي الجدل، بعد تصريح نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتحدث فيه عن أن نهر النيل "أصبح بحيرة" وختم تغريده بجملة "في الحقيقة النيل لنا"، على حد تعبيره.

የድል ብስራት! ዐባይ ወንዝ ነበር ተገርቶ ወንዝም ሀይቅም ሆነ። ከእንግዲህ በወንዝነቱ ይፈሳል። በሀይቅነቱ ኢትዮጵያ ለፈለገችው ልማት ሁሉ ለመዋል እጅ ሰጥቷል።እውነትም ዐባይ የእኛ ሆነ !!

وكانت قد عقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات لحل القضايا الخلافية المتعلقة بملف مشروع سد النهضة، وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن وجود إرادة صادقة لدى بلاده بإيجاد حل لهذه الخلافات.

وتتمحور خلافات الدول الثلاث في هذا الملف حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتوقيت القيام بذلك، إذ ترى مصر أن الخطة الإثيوبية ستلحق ضررا كبيرا بحصتها من مياه النيل ما يُعتبر تهديدا لأمنها القومي في حين تتمسك أديس أبابا بهذه الخطة وتؤكد على حقها بإنشاء هذا المشروع وملئه وتشغيله وفق ما يتماشى مع مصالحها.