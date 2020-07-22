دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أول صورة من "مسبار الأمل" بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كيلومتر.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته.. للكوكب الأحمر".

وأضاف حاكم دبي في التغريدة نفسها قائلا: "تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية ما أوسع الكون.. ما أعظم الخلق.. وما أقرب الخالق.."، على حد تعبيره.

مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية .. ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق.. https://t.co/jg1qXce4eL

وكانت فد أطلقت الإمارات "مسبار الأمل" فجر الإثنين، وذلك في إطار السعير لاكتشاف كوكب المريخ، في خطوة لاقت إشادة من جانب الوكاةل الأمريكية للفضاء.