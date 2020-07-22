دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تعمل على تمديد حظر حصول إيران على الأسلحة.

ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية عن بومبيو قوله: "قمنا بتنفيذ سياسة جديدة تجاه إيران، يحرم نظام الدية. ويردع النظام عن العدوان".

وأضاف بومبيو: إن "الإدارة (الأمريكية) غير مسرورة بسلوك إيران، وسنضمن أن حظر الأسلحة هذا لن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول".

وينتهي قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الخاص بحظر حصول إيران على الأسلحة التقليدية في أكتوبر المقبل.

.@SecPompeo: The @realDonaldTrump administration is not pleased by Iran’s behavior and we’re going to ensure that this arms embargo doesn’t expire in October. https://t.co/I1vgtX4Yac

وفي أواخر يونيو حزيران الماضي، حثت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي على تمديد العمل بالقرار، مُحذرة من تجاهل خطر إيران "الواضح والراهن". واستندت الرياض إلى تقرير الأمم المتحدة حول استخدام أسلحة إيرانية في هجمات ضدها العام الماضي.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا رفض بلادهم لرفع حظر الأسلحة المفروض على إيران، خشية من أن يكون لذلك "آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".