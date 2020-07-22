قيادة عملية العزم الصلب تعلن وفاة جندي أمريكي في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت القيادة المشتركة لعملية العزم الصلب، الأربعاء، مقتل جندي أمريكي في سوريا، الثلاثاء، لأسباب لا تتعلق بعمليات قتالية.

ولفتت القيادة المشتركة إلى أن التحقيقات جارية حاليا حول هذه الحادثة، دون الإعلان عن اسم الجندي عملا بالبروتوكولات حتى إطلاع عائلته أو أقربائه.

ويذكر أن عملية العزم الصلب أسستها وزارة الدفاع الأمريكية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لتنظيم العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش".

وكان برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلن الشهر الجاري، رفع قيمة المكافئة المقدمة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى التعرف أو تحديد موقع حجي عبدالله، بتغريدة قالت فيها: "احصل على 10 مليون دولار بدلاً من الـ 5 ملايين! قام هذا الارهابي حجي عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي الى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي محمد سعيد عبدالرحمن المولى واتساب ١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧ ٠٠"