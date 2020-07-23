أردوغان يغرد بأغنية عن آيا صوفيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أغنية عن آيا صوفيا وذلك بعد أيام على إعلانه تحويل هذا الصرح إلى مسجد ملغيا قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 والقاضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف.

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... https://t.co/DkBdP89hwZ

جاء ذلك في تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "آيا صوفيا.. لندع الرياح تهب على القبة.. أنت لنا دائما ونحن لك.."

ويذكر أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد أثارت ضجة واسعة تطرق لها بابا الفاتيكان، فرانسيس الذي قال في صلاته الأسبوعية: "البحر يأخذ أفكاري قليلاً إلى اسطنبول"، "أفكر في آيا صوفيا وأشعر بالحزن الشديد"، ثم مضى في الوقوف لبضع لحظات في صمت.

على الصعيد الآخر رحب مفتي عُمان، أحمد الخليلي، الرئيس التركي والشعب التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، واصفا الأول بـ"المحنك"، قائلا بتغريدة: "نهنئ أنفسنا ونهنئ الأمة الإسلامية جميعًا، ونخص بالتهنئة الشعب التركي المسلم الشقيق الأصيل وعلى رأسه قائده المحنك رجب طيب أردوغان برده معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله التي أذن الله أن تُرفع ويذكرَ فيها اسمُه، يُسَبَّحُ له فيها بالغدو والآصال"، على حد تعبيره.