السعودية: إجراء عملية جراحية للملك سلمان لاستئصال المرارة بالمنظار  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خضع لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح وسيمضي "بعض الوقت" في المستشفى حسب الخطة العلاجية.

وأشار الديوان إلى أن العملية جرت، الخميس، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وأن الملك سلمان سيمضي "بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووجه الملك سلمان "خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة"، بحسب "واس".