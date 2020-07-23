دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تبدأ المملكة العربية السعودية، الخميس، بفتح منافذها البرية مع كل من الكويت والبحرين لعودة المواطنين وعائلاتهم دون التقديم والحصول على تصريح مسبق.

يسر السفارة ان تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وافراد اسرهم (زوج، زوجة، ابناء، والدين) لارض الوطن بدون تصريح مسبق إبتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة السعودية في الكويت، قالت فيها: "يسر السفارة ان تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وافراد اسرهم (زوج، زوجة، ابناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق ابتداء من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المعمول بها".

🔴تنويه🔴 إبتداءً من اليوم،تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة.مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنه

من جهتها نشرت السفارة السعودية في البحرين تغريدة قالت فيها: "تنويه.. ابتداء من اليوم، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة. مع تمنياتنا للجميع بعودة آمنه".

وأضافت السفارة في البحرين بتغريدة منفصلة: "تنويه.. تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)، أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة ١٠ أيام)، ولذلك جرى التنويه، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية".