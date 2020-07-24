القدس (CNN)-- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وشارك المئات وربما الآلاف في مظاهرات، مساء الخميس، خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية، فضلا عن احتجاجات مناهضة للفساد.

وأطلق المحتجون، صافرات الفوفوزيلا، فيما ضرب آخرون الطبول، وعزفت أوركسترا صغيرة على الرصيف، ولوح كثير من المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية، وكذلك الأعلام السوداء التي أصبحت ترمز إلى حركة مكافحة الفساد.

ونجحت الشرطة الإسرائيلية في الحصول على أمر يعلن انتهاء المسيرة في الـ11 من مساء الخميس، بالتوقيت المحلي، ورصدت CNN مغادرة عشرات المتظاهرين لموقع الاحتجاج في الموعد الذي حددته الشرطة، على الرغم من بقاء متظاهرين آخرين، فيما لم تعلن الشرطة أسباب اعتقال العشرات.

وللمرة الأولى في الأسابيع الأخيرة، نظمت مظاهرة مضادة لدعم نتنياهو في الجهة المواجهة للاحتجاج الرئيسي.

وفي تصريحات تليفزيونية، قبل مظاهرات الخميس، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى "عدم جر البلاد إلى الفوضى والعنف والتخريب"، وركز في تعليقاته على مظاهرة لناشطات عاريات، خارج مبنى البرلمان، قبل يومين، مضيفًا ""حافظوا على شرف بلادنا. لا تهينوا رموز الدولة، كما رأينا في هذا العمل المخزي أمام الكنيست"، بحسب تعبيره.

وقامت مجموعة من النساء بإزالة ملابسهن العليا خارج منزل رئيس الوزراء، حاملات لافتات تقول، "صورة الثدي أفضل من.." ثم كلمات مثل "الاحتلال" و"عنف الشرطة" مكتوبة على صدورهن.