نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ذكر تقرير قدم إلى مجلس الأمن وكشف للعامة، الخميس، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يستغل الثغرات الأمنية في العراق وسوريا للعودة وتنفيذ هجمات.

وذكر التقرير الذي قدمه مجموعة مراقبة مختصة بمتابعة "مخاطر الإرهاب الجهادي" أن تنظيم داعش يقوم بتوطيد قدمه في العراق وسوريا ويظهر "الثقة في قدرته على العمل بشكل متزايد في المناطق التي كانت معاقل سابقة له"، ملقيا الضوء على ارتفاع الهجمات التي نفذها التنظيم في العام 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وكان العراق قد سجل خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، إذ تجاوز عدد الحالات 100 ألف إصابة مقارنة مع أقل من 7 آلاف إصابة مسجلة في الأول من يونيو/ حزيران الماضي.

أما في سوريا فعدد الإصابات المسجلة رسميا أقل بنحو ملحوظ من العراق إلا أن قادة قوات سوريا الديمقراطية أكدوا على أن تنظيم داعش يستغل حقيقة أن انتشار جائحة كورونا حدت بنحو كبير على تحركاتهم في المنطقة.