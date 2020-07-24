فيديو شخص بزي عسكري على جمل في السعودية يثير تفاعلا.. وإمارة مكة تعلق

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو يظهر شخصا يرتدي الزي العسكري على ظهر جمل يسير بين السيارات، الأمر الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

#شرطة_منطقة_مكة: إشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع #العاصمة_المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية .. تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. https://t.co/Y5ChJFQOPz

إمارة منطقة مكة، نشرت صورة من مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "شرطة منطقة مكة: إشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية.. تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية".

وفي سياق منفصل، أعلنت شرطة مكة عن "القبض على 7 أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية)، احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه، ووثقوا فعلتهم بتصويره، إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًا لإخلاء سبيله.. جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة".

#شرطة_منطقة_مكة: القبض على 7 أشخاص (من الجنسية البنجلاديشية)، احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه، ووثقوا فعلتهم بتصويره، إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًا لإخلاء سبيله ..جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة https://t.co/yn0bVt1IGf

ويذكر أن وزارة الداخلية السعودية، فرضت غرامة تُقدر بـ10 آلاف ريال سعودي (2700 دولار أمريكي) على من يدخل المشاعر المقدسة دون تصريح في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.