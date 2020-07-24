مقاتلتان أمريكيتان تقتربان من طائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، إن مقاتلتين أمريكيتين، اعترضتا، طائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية، الخميس.

ونقلت الوكالة، عن قائد طائرة الركاب التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، أنه تواصل مع قائدي الطائرتين الحربيتين، للمطالبة بالتزام مسافة الأمان اللازمة، مؤكدًا أن المقاتلتين تابعتين للولايات المتحدة، على عكس ما تشير إليه تقارير إيرانية أخرى حول أن الطائرتين إسرائيليتين.

وأوضحت الوكالة، أن السلطات الإيرانية، بصدد اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية بهدف إعلان الاحتجاج الرسمي، تجاه ما وصفته بـ"القرصنة الجوية من قبل مقاتلات الجيش الأمريكي، وتهديد أرواح ركاب الطائرة المدنية".

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن طائرة الركاب كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وأن قائد الطائرة اضطر إلى الهبوط بشكل مفاجئ مما تسبب في إصابة عدد من ركاب الطائرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، قيل إنها من داخل طائرة الركاب الإيرانية، خلال اعتراض واقتراب المقاتلتين الأمريكيتين.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، طائرتين حربيتين، قريبتين من الطائرة.