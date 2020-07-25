دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إقدام رب أسرة على إلقاء أطفاله الثلاثة تحت عجلات قطار ليلقوا حتفهم في مصر، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وذكرت بوابة الأهرام المصرية أن الحادثة وقعت، الجمعة، في قرية المعصرة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، وأن "اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بمصرع 3 أطفال في حادث قطار بملوي".

وأضاف التقرير أن "ضباط مركز ملوى توجهوا لفحص البلاغ، حيث تبين قيام أب يدعى م.ع، بإلقاء أبنائه الثلاثة وهم: خديجة 4 سنوات، منة 8 سنوات، عمرو 6 سنوات، أمام القطار مما أدى إلى مصرعهم في الحال.. وتحرر المحضر اللازم، وجار تحقيقات النيابة".

من جهتها ذكرت صحيفة المصري اليوم أن "التحريات الأولية كشفت أن المتهم مصاب بمرض نفسي"، لافتة إلى "نقل أشلاء الضحايا الثلاثة إلى مشرحة مستشفى ملوي العام".