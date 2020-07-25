أردوغان يستقبل السراج بعد اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي بشان ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إلى مدينة إسطنبول التركية، السبت، والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأتى الإعلان عن اللقاء بعد وقت قصير من اتصال جمع أروغان برئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بحثا خلاله المستجدات الإقليمية والشأن الليبي على وجه الخصوص.

وأشارت الأناضول إلى أن أردوغان وكونتي اتفقا على مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية التي باتت المخاوف تتزايد من اندلاع حرب بين أطرافها الإقليمية.

وتعتبر إيطاليا من الدول الداعمة لحكومة السراج الذي تسانده تركيا سياسيا وعسكريا في وجه قائد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، المدعوم من فرنسا ومصر.