تداول فيديو أردوغان يتلو القرآن بصلاة الجمعة في آيا صوفيا.. ماذا قرأ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال تلاوة القرآن في مسجد آيا صوفيا الذي شهد أول صلاة جمعة بعد تحويله من متحف لمسجد.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مقطع فيديو لأردوغان خلال تلاوته لسورة الفاتحة والآيات الخمس الأولى من سورة البقرة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وذكرت الوكالة التركية أن تلاوة أردوغان للقرآن جاءت "في إطار البرنامج الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجد".

وأنشئت آيا صوفيا، كأول كاتدرائية مسيحية في الإمبراطورية الرومانية، وهي من بين البنايات البيزنطية الأكثر شهرة في العالم، وتحولت من كاتدرائية أرثوذكسية يونانية إلى مسجد عام 1453، عندما دخل العثمانيون القسطنطينية، وأطلقوا عليها اسم إسطنبول.

وأصبح الموقع التاريخي، متحفًا في عام 1935، كجزء من مرسوم أصدره مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وقالت اليونسكو في وقت سابق من هذا الشهر، إنها "تأسف بشدة" لقرار تركيا بتحويل المعلم التاريخي الهام إلى مسجد، مشيرة إلى أنه لم يتم إخطارها مسبقًا بالقرار.