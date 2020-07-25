دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش العراقي سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية، الذي يقع جنوبي العاصمة بغداد، ويضم عناصر من قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني (التابعة للجيش العراقي)، الجمعة، إن الصواريخ سقطت في معسكر بسماية عصر الجمعة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "الصاروخ الأول سقط على مستودع للدروع، فيما سقط الصاروخ الثاني على (كرفانات) تابعة لفوج حماية المعسكر".

وأضاف البيان أن "الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".

وجرى إطلاق الصواريخ من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالي، وفقا لما تعتقد خلية الإعلام الأمني.