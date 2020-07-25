دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال التليفزيون السوري إن انفجارًا سُمع دويه في مدينة مجدل شمس بهضبة الجولان، مساء الجمعة، فيما ردت إسرائيل بقصف مواقع عسكرية سورية.

يأتي هذا في وقت بثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد مصورة قالت إنها لحريق اندلع في مجدل شمس.

בעקבות הפיצוץ שדווח בטלוויזיה הסורית: שריפה פרצה בצד הסורי מול מג'דל שמס (צילום: דאנא ספדי) @rubih67 https://t.co/VIlBAafikb

بينما رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية ضد أهداف عسكرية سوريا، قائلا إنها جاءت للرد على "ذخائر أطلقتها سوريا تجاه إسرائيل". وأضاف الجيش الإسرائيلي: "نحمل النظام السوري المسؤولية، وسنرد على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".