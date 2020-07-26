دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بصورة الاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الموقف الفلسطيني وأشاد بموقف الثاني الرافض لخطة الضم الإسرائيلية خلال اتصال هاتفي، حسبما ذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية، في حين ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن عباس رحب وهنأ أردوغان على تحويل آيا صوفيا لمسجد.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لأردوغان على موقف بلاده الرافض لخطة الضم الإسرائيلية معتبرا إياها "مخالفة لقرارات الشرعية الدولية"، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود التركية مع الأطراف الدولية لوقف هذه الخطة، وفقا لوفا.

ووضع عباس نظيره التركي بصورة الاتصالات بين فتح وحماس لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية مشيرا إلى أن تطبيق هذه الخطة سيقضي على خيار تحقيق السلام "وستدخل المنطقة في في فوضى وعنف وسيكون على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال"، وفقا للوكالة الفلسطينية.

من جانبها، نقلت الأناضول التركية تصريحات لعباس هنأ من خلالها ورحب بخطوة أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.