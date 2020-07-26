تداول فيديو لاعتداء كويتي على مصري.. والقاهرة تُعلن القبض عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين، الأحد، بالخارج أن السلطات الكويتية ألقت القبض على المواطن الذي اعتدى على وافد مصري يعمل في أحد المتاجر بالكويت.

وذكرت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي: "تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين".

وأكد القنصل العام المصري لدى الكويت أن "الحادث فردي" ولا يمثل العلاقات بين الشعبين والتي وصفها بـ"المتينة" مشيرا إلى أن القبض أُلقي على المعتدي وسُجلت القضية جنحة.

ولفت القنصل إلى أن الجهات المعنية في الكويت تواصلت مع الشاب المصري المعتدى عليه كما تضامنت جمعية "صباح الأحمد" مع الشاب المصري.

وزيرة الهجرة: السلطات تلقي القبض على المعتدي على الشاب المصري بالكويت.. قنصل مصر العام بالكويت: الحادث فردي وجهة العمل متضامنة بالكامل مع الشاب التفاصيل: https://t.co/iKaO8a2KNP #وزارة_الهجرة #المصريين_بالخارج #EGYME https://t.co/zXcD8WV7X6

وانتشر مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطن الكويتي الذي قام بضرب الشاب المصري على دفعات أثناء المحاسبة على بعض البضائع التي كان قد اشتراها من المتجر.