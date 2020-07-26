دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دهس قطار 3 أطفال في محافظة المنيا (جنوب مصر)، وسط اتهامات للأب برميهم على القضبان.

وساد جدل كبير وتساؤلات في مصر حول ظروف الحادث، والدوافع وراء حدوثها، وحقيقة ما أثير حول معاناة الأب من أزمة نفسية.

عمدة قرية المعصرة في مركز ملوى (جنوب محافظة المنيا)، روى لـCNN بالعربية جانبًا من ملابسات القضية، التي وقعت عصر يوم الجمعة.

وقال العمدة وائل إسماعيل إن "أهالي القرية فوجئوا بقيام الأب برمي أطفاله الثلاثة أمام عجلات القطار المتجه من الأقصر إلى القاهرة، وبعدها قام برشق الأهالي بالطوب حتى تم الإمساك به وتهدئته، وتسليمه لقوات الأمن لاتخاذ اللازم، وهي الآن تباشر التحقيقات في الحادث".

وأشار إسماعيل، في حديثه لـCNN بالعربية، إلى أن الحزن يخيم على الأجواء في القرية منذ وقوع الحادث، لافتا أن عمر أكبر طفل ممن قُتلوا لم يتعد سوى 7 سنوات، وأن الأم في حالة انهيار شديدة بسبب وفاة أبنائها، الذين دفنوا فجر السبت، "وهم بعمر الورود".

في حين ذكر عمدة القرية أن "الجميع بالقرية يعلم أن المتهم مختل عقليًا، ويعاني من مرض نفسي منذ 7 شهور، وكان يسير وهو يتحدث مع نفسه، ويردد أن هناك من يستهدفونه ويسعون وراءه لقتله"، حسبما قال العمدة.

وفي وقت سابق، قالت سلطات الأمن في المنيا إنها تلقت إخطارًا بمصرع 3 أطفال في حادث قطار، وأنها وجدت بعد توجهها إلى مكان الواقعة أن الأب ألقى أبنائه الثلاثة أمام القطار، مما أدى إلى مصرعهم في الحال.