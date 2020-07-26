دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سقطت طائرة مُسيرة إسرائيلية في داخل لبنان، الأحد، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

وقال مُتحدث الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه في تويتر: "قبل قليل خلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل لبنان".

وذكر المتحدث أنه "لا توجد خشية من تسرب معلومات" قد تكون مُخزنة في أجهزة الطائرة.

قبل قليل خلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل #لبنان. لا توجد خشية من تسرب معلومات

في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت، مساء الأحد، بشكل مستمر فوق منطقة مرجعيون (جنوب البلاد).

ويأتي سقوط الطائرة في غضون توتر جديد مصحوب بنشر تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، بينها بطاريات صواريخ من طراز باتريوت.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن مقتل أحد قياداته في إحدى الغارات الإسرائيلية قرب مطار دمشق الدولي، الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في تصريحات تليفزيونية لقناة "الميادين"، القريبة من الحزب، الأحد، إنه ليس من الوارد تعديل "معادلة الردع" مع إسرائيل، مُضيفا أن "التهديدات لن تستدرجنا إلى موقف لا نريده".

ورفض نعيم قاسم الإجابة عن سؤال بشأن احتمالية رد حزب الله على مقتل أحد عناصره في ضربة إسرائيلية بسوريا، قائلا: "لا جواب".

ورأى قاسم أن الظروف والأجواء الحالية لا تشير إلى حدوث حرب، مُستندًا في ذلك إلى "الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأمريكي"، حسب قوله. ولوَح نعيم برد يشبه ما حدث في حرب يوليو تموز 2006 حال شنت إسرائيل الحرب.

وفي وقت سابق الأحد، أظهر مقطع فيديو، قالت قناة "LBC" اللبنانية إنه للحظة إلقاء الجيش الإسرائيلي قذائف دخانية قرب الساتر الغربي لموقع رويسات العلم العسكري في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية، التي تسيطر عليها إسرائيل.

وهو ما ذكرته أيضًا قناة المنار، التابعة لحزب الله.