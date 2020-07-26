دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت السلطات المغربية شخصًا ظهر في مقطع فيديو، وهو يعتدي بالضرب على إمرأة عارية ومُكبلة.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن عناصر الشرطة القضائية في مدينة طنجة، أوقفت في مساء الجمعة، الشخص ناشر مقطع الفيديو، الذي يُظهره "يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة للضرب والجرح العمديين".

وأشار بيان لمديرية الأمن الوطني أن المصلحة المركزية المُكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة.

وأضاف البيان أن ذلك دفع السلطات إلى "فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة".

ووضعت السلطات المغربية المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 عامًا، قيد الحراسة لحين الخضوع للتحقيق من قبل النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة.