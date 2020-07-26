خارجية قطر ترد على وزير إعلام اليمن وتدعوه لإيجاد حل "داخل" بلده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية، السبت، على الانتقادات التي وجهها معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، داعيا إياه لإيجاد حلول داخل بلاده.

رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر ، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم 1 https://t.co/UrMQFSrMOt

جاء ذلك في تغريدتين للرميحي قال فيهما: "رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم.. وايجاد حلول لقضيتهم من *داخل* اليمن ممكن ان تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم، وتجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى".

وايجاد حلول لقضيتهم من *داخل * اليمن ممكن ان تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم، وتجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لاتخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى 2 https://t.co/1ojuEb6ESR

وكان الإرياني قد نشر تغردتين في الـ24 من الشهر الجاري، قال فيهما: "السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم واجندة الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي عانى الويلات ولا يزال وقدم تضحيات كبيرة وضحى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة".

وأضاف الإرياني: "اتجهت قطر لإنشاء فضائيات ومواقع الكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والاعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران".