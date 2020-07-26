السلطات السعودية تكشف هوية شخص أساء لعلم المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت السلطات السعودية هوية شخص قيل إنه أساء إلى علم المملكة، وذلك لدى ظهوره في مقطع فيديو.

وقال المُتحدث باسم شرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، إنه "إشارة للفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته".

وأشار النصار إلى أنه مواطن في العقد الرابع من العمر، حسب بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح النصار أنه تبين أن الشخص "يعاني من اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص".

ويشار إلى أن هناك عقوبات في السعودية ضد من يقوم بإسقاط أو إهانة العلم الوطني أو العلم الملكي. وتقدر العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا يزيد على ٣ آلاف ريال.